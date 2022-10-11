بالفيديو: محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن تصالح الأخير مع شيرين





فنّد جميل سعيد، محامي الفنان المصري حسام حبيب ما تم تداوله بشأن تصالح الأخير مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أنها تنازلت عن البلاغات التي قدمتها ضده ولكنها لم تتصالح معه.

وأضاف سعيد أن محاضر السب والقذف المتبادلة ما بين حسام وشيرين ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة المصرية، ولم يتم التنازل عنها.

وأوضح المحامي في تصريحات لبرنامج ”كلمة أخيرة“: ”حسام حبيب لم ينكر أن شيرين هي منْ سدد ثمن السيارة، وأصدرت أمراً للبائع بأن يصدر المبايعة باسم حبيب، وبالتالي لا توجد واقعة جنائية بالنسبة له، وحسام حبيب قرر منذ البداية بأن هذه المبالغ كانت نظير عمل فني أهداه إليها“.

ولفت جميل سعيد أنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تصريحات الفنانة شيرين في 15 يوليو الماضي، ونعت فيه موكله بعبارات يعاقب عليه القانون على حد قوله، موضحا أنه تمت إحالة البلاغ إلى نيابة أكتوبر وما يزال قائماً إلى الآن ولن يتنازل عنه.

وذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية لم تستدعِ حسام حبيب بشأن البلاغ المقدم من شيرين، وهو البلاغ الذي تنازلت عنه، كما أن حسام حبيب لم يتنازل حتى الآن عن أي بلاغ قدمه ضد شيرين.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد تقدمت ببلاغين ضد طليقها حسام حبيب، أحدهما (ادعاء) سرقة سيارة والآخر (ادعاء) عنف أسري.

ومساء الاثنين، قال محامي الفنانة المصرية في بيان له إن الأخيرة ”تكنّ كل تقدير واحترام لحسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة“.

وأضاف أن ذمة حسام حبيب بريئة تماما من أي التزام تجاه الفنانة.

وأوضح البيان: ”نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة وفي النهاية فهي تكن كل التقدير والاحترام للأستاذ / حسام حبيب“.

وشهدت الأيام الماضية اتهامات متبادلة بين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، منذ الإعلان عن انفصالهما، حيث رفعت الأولى العديد من القضايا ضده، كما رد عليها هو الآخر بالمثل

مزمز