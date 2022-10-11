الآلية الثلاثية تجتمع مع البرهان لاستعجال التسوية السياسية السودانية





التقت الآلية الثلاثية اليوم برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان.

تناول اللقاء، التطوُّرات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية وآفاق الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الناطق الرسمي باسم الآلية الثلاثية، السفير محمد بلعيش في تصريحات صحفية: “الاجتماع اتسم بروح الصراحة والإرادة الصادقة لاستعجال تسوية سياسية تكون من هندسة السودانيين أصحاب المصلحة أنفسهم على أساس أوسع توافق ممكن، السودان في أمسّ الحاجة إلى انفراجة، والحوار لا محيد عنه إذا أردنا تأمين التحول الديمقراطي المنشود وبناء السودان الجديد”.

صحيفة السوداني