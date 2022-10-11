لجنة المعلّمين السودانيين: يوم الأحد لا توجيه ولا حصص





جاهزين وكلّنا طالعين، يوم الأحد بعد فسحة الفطور لا توجيه ولا حصص”.

دعت لجنة المعلّمين السودانيين، جميع المعلّمين إلى الخروج في موكب تسليم مذكرة الأجور لمجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الثلاثاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت لجنة المعلّمين السودانيين،”يوم السادس عشر من أكتوبر 2022، سنملأ الشوارع في العاصمة والولايات، للمطالبة بحقنّا في العيش الكريم”.

وتابعت” الواحدة ظهرًا موعدنا أمام البوابة الجنوبية لمجلس الوزراء، وأمام أمانات الحكومات بالولايات”.

وأكملت” جاهزين وكلّنا طالعين، يوم الأحد بعد فسحة الفطور لا توجيه ولا حصص”.

وتطالب لجنة المعلّمين السودانيين، بتحسين شروط الخدمة للمعلّمين لضمان تعليم جيّد للطلاب في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

باج نيوز