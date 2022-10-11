نقابة الصحفيين تطمئن على صحة مأمون الطاهر





اطمأنت نقابة الصحفيين السودانيين اليوم الثلاثاء، على صحة الإعلامي الكبير مأمون الطاهر الذي يتلقى العلاج بمستشفى يستبشرون بالخرطوم.

وقال السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين وليد النور في تصريح صحفي، إن زيارة الأستاذ مأمون الطاهر بداية لزيارات قادمة تشمل كبار الصحفيين خاصة المرضى منهم، وتأتي في إطار تواصل الأجيال وتقديم الدعم المعنوي لهم.

من جانبه، شكر الأستاذ مأمون الطاهر وفد النقابة على الزيارة وطمأن جميع الصحفيين بتحسّن حالته الصحية.

وضم وفد النقابة السكرتير الاجتماعي وليد النور ونائب السكرتير العام نهى كرار وعضو مجلس النقابة شوقي عبد العظيم.

صحيفة الصيحة