أول تعليق من شيرين بشأن تصريحها “راحت عليه” عن عمرو دياب





كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن بعض الأزمات التي مرت بها في الآونة الأخيرة.

وسلطت شيرين عبدالوهاب خلال حلولها ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” المعروض عبر فضائية “DMC” المصرية، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، الضوء على بعض الخلافات التي دخلت فيها مع عدد من النجوم.

ومن بين الأزمات التي عاودت الحديث فيها، مشكلة تصريحاتها الخاصة بالنجم المصري عمرو دياب، والتي أدلت بها خلال حفل زفاف الفنانين عمرو يوسف وكندة علوش، حينما اعتبرت أن زمنه قد انتهى: “راحت عليه”.

ونوهت شيرين بأن ما أدلت به من حديث كان في إطار مناسبة خاصة وليست فعالية عامة، وما تلفظت به كان مزاحًا بحسب قولها: “كنت بهزر”.

أكدت المطربة المصرية احترامها وتقديرها لعمرو دياب، مشيرةً إلى أنها تربت على فنه مثله مثل الفنان إيهاب توفيق وغيرهما.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كانت شيرين عبدالوهاب قد تنازلت عن الدعاوى القضائية التي حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

وأصدر محامي شيرين، ياسر قنطوش، بياناً أكد فيه حرص النجمة المصرية على استمرار صداقتها مع “حبيب”، وهو ما دفعها إلى التنازل عن قضاياها ضده، كما أن الأخير رد الممتلكات التي سبق وأن استولى عليها إليها.

العين الإخبارية