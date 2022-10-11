“الشعبية” بقيادة الحلو تطلق سراح (9) أسرى





أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو إطلاق سراح (9) أشخاص كانت قد احتجزتهم في اغسطس الماضي عند اجتيازهم مناطق سيطرة الحركة غرب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.

وقال رئيس لجنة الإعلام بمجلس التحرير القومي جاتيقو اموجا دلمان بحسب (دارفور24) اليوم، إن رئيس الحركة عبد العزيز الحلو وجّه بترحيل الأسرى من جبال النوبة إلى جوبا وتسليمهم لحكومة جنوب السودان استجابةً لمبادرة الرئيس سلفا كير.

وأضاف دلمان إنه في غضون ساعات سيكون المحتجزون وسط أهلهم بجوبا، مضيفاً بأن هذا الاجراء يأتي تأكيداً لإلتزام الحركة الشعبية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الأسرى، حيث سبق وأن أطلقت الحركة سراح العشرات من الأسرى.

صحيفة الصيحة