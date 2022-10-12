بالفيديو .. سعودي يتكفل بإقامة حفل زفاف لمكفوله السوداني بسكاكا





نشرت قناة الإخبارية تقريراً عن تكفُل مواطن من مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بإقامة حفل زفاف لمكفوله السوداني.

وقال المواطن لقناة الإخباريةأن المقيم قرر إقامة حفل زفافه في المملكة وسط حضور المدعوين للحفل.

فيما أكد المقيم أن العلاقة أصبحت بينهما عائلية وليست علاقة عمل، وأضاف أنهما يعملان معاً منذ 7 سنوات وأصبحت العلاقة بعيدة عن علاقة العمل الرسمية، لافتا إلى أن الكثير ممن يعرفهم بالمملكة حضروا حفل الزفاف.

فيديو | سعودي يتكفل بزفاف مكفوله السوداني في منطقة الجوف#برنامج_اليوم pic.twitter.com/11vzUmSac8 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 11, 2022

صحيفة المرصد