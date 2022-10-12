فتح التقديم بالجامعات على نظام النفقة الخاصة للطلاب الوافدين





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة للطلاب الوافدين (غير السودانيين) بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2022 – 2023م اعتباراً من غدٍ الخميس الموافق 13/10/2022م وحتى الثلاثاء 25/10/2022م. منوهة إلى أن رسوم التقديم هي 300 دولار.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول إلى أنه يمكن الحصول على شروط القبول والتخصصات المطلوبة بالجامعات الحكومية والأهلية من موقع التقديم الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.admission.gov.sd والذي ستتم كل إجراءات القبول عبره، مشددة على الطلاب المتقدمين للقبول بضرورة رفع الشهادة الثانوية عبر الموقع وتسليم أصل الشهادة للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المؤقتة بالولايات، مؤكدة أن كل من لم يسلم أصل الشهادة لا يعتمد قبوله.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي