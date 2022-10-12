حذرت منها .. الذرة: حبوب التسمين وراء تزايد حالات السرطان





كشف المدير العام لمستشفى الخرطوم لعلاج الأورام بالسودان “الذرة سابقا”، أحمد عمر، أن حالات التردد بسرطان الثدي بلغت “952 “حالة، وقال إنه يحتل المرتبة الأولى بين أنواع السرطانات.

وشدد عمر في تدشين فعاليات التوعية بسرطان الثدي “الثلاثاء” بالمستشفى، على الكشف المبكر، والذي يسهم في الشفاء بنسبة عالية، وشجع على الرضاعة الطبيعية لجهة أنها تسهم فى تقليل الإصابة، مطالباً بالإقلاع عن التدخين والكحول، وعدم استخدام العلاج الهرموني دون استشارة مختص عن ممارسة الرياضة وإنقاص الوزن والتغذية الجيدة.

وحذرت مديرة منظمة المرأة للوقاية والرعاية من السرطان، خالدة كمال، من خطورة حبوب التسمين لمساعدتها في الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المستقيم، وكشفت عن تجربتها مع المرض وتلقيها العلاج بالمستشفى،العام 2000م

وأردفت:”مابقتلك إلا يومك”

صحيفة اليوم التالي