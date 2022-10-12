أنا لم أهرب .. وجدي صالح: إعلاني متهماً هارباً غرضه اغتيال شخصيتي





قال عضو لجنة التفكيك المجمدة وجدي صالح إن إعلان النيابة العامة بأنه متهماً هارباً هدفه اغتيال لشخصيته، حيث إنه موجود في منزله والشوارع والندوات السياسية ومراكز الشرطة والمحاكم.

وأكد صالح في تصريح مرئي بثه على حسابه في الفيسبوك إن الدعوى رقم “4262” تحت المادة “177” من القانوني الجنائي الخاصة بخيانة الأمانة، قيدتها ضده وزارة المالية بإدعاء مخالفته الإجراءات المالية في مارس 2022.

وأشار إلى أن النيابة العامة أطلقت سراحه آنذاك بالضمان العادي بعد مثوله أمامها لعدم وجود بينة ضده، وذلك قبل أن تُشطب هذه الدعوى في “21 :سبتمبر الفائت بعد الاستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع عنه.

وأضاف: “بعد ذلك علمت بإعلاني متهماً هارباً في هذه الدعوى المشطوبة والشاكي فيها إسماعيل الشريف الضو حسن وهو مفوض من وزارة المالية.

واعتبر وجدي إخفاء وزارة المالية في الإعلان بأنه “إيحاء بأن هناك شخص عادي قيّد ضدي الدعوى بغرض اغتيال الشخصية، وقال ” أنا لم أهرب وإنما متواجد في منزلي والشوارع ومراكز الشرطة والمحاكم والندوات السياسية.

ويشار إلى أن وكيل النيابة الأعلى بقطاع الخرطوم شمال عثمان أحمد إدريس نشر الأربعاء إعلاناً في عدد من الصحف اليومية عن وجدي صالح باعتباره متهماً هارباً من الدعوى رقم “4262 “المقيّدة ضده بواسطة الشاكي إسماعيل الشريف الضو حسن.

ومعلوم أن وجدي صالح هو متحدث باسم الحرية والتغيير وقيادياً في حزب البعث العربي و عضواً في لجنة التفكيك المجمدة

صحيفة اليوم التالي