رفع سقف معاملات السحب بدون بطاقة عبر تطبيق بنكك إلى 50.000 جنيه في اليوم
أعلن بنك الخرطوم أنه تم رفع سقف معاملات السحب بدون بطاقة عبر تطبيق بنكك من 1.000 إلى 5.000 بمعدل 10 معاملات في اليوم . .
_ الخدمة متاحة عبر الصَرافات الآلية الخاصة ببنك الخرطوم فقط .
خطوات السحب النقدي بدون بطاقه على التطبيق :
من القائمة الرئيسية للتطبيق ← سحب بدون بطاقة ← اختر الحساب المراد السحب منه ← إدخل رقم الهاتف بدون صفر ← ادخل اسم المستفيد ← ادخل المبلغ (اقصى مبلغ 5000 جنيه للمعاملة الواحدة) ← اضغط على خيار تأكيد.
سوف يظهر إشعار باللون الأخضر على التطبيق يحتوي على رقم سري للمعاملة بالإضافة إلى رسالة نصية تأكيدية على رقم الهاتف المسجل بالمعاملة .
خطوات السحب النقدي بدون بطاقه على الصراف الآلي :
اضغط اي زر على شاشة صراف آلي بنك الخرطوم ← اختر اللغة ← اختر سحب نقدي بدون بطاقة ← ادخل رقم الهاتف ( المدخل في معاملة السحب ) بمفتاح السودان بدون صفر(249XXXXXXXXX) ← ادخل الرقم السري للمعاملة (OTP) ← تأكد من تفاصيل المعاملة على شاشة الصراف الآلي ← اضغط على خيار موافق ← إستلم المبلغ من الصراف الآلي+ إشعار المعاملة .
تنبيه : في حالة عدم سحب مبلغ المعاملة من الصراف الآلي سيتم عكس المبلغ إلى حسابك تلقائيا بعد 60 دقيقة .