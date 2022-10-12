اقتصاد وأعمال

رفع سقف معاملات السحب بدون بطاقة عبر تطبيق بنكك إلى 50.000 جنيه في اليوم

2022/10/12
بنكك
تطبيق بنكك

أعلن بنك الخرطوم أنه تم رفع سقف معاملات السحب بدون بطاقة عبر تطبيق بنكك من 1.000 إلى 5.000 بمعدل 10 معاملات في اليوم . .
_ الخدمة متاحة عبر الصَرافات الآلية الخاصة ببنك الخرطوم فقط .

خطوات السحب النقدي بدون بطاقه على التطبيق :
من القائمة الرئيسية للتطبيق ← سحب بدون بطاقة ← اختر الحساب المراد السحب منه ← إدخل رقم الهاتف بدون صفر ← ادخل اسم المستفيد ← ادخل المبلغ (اقصى مبلغ 5000 جنيه للمعاملة الواحدة) ← اضغط على خيار تأكيد.
سوف يظهر إشعار باللون الأخضر على التطبيق يحتوي على رقم سري للمعاملة بالإضافة إلى رسالة نصية تأكيدية على رقم الهاتف المسجل بالمعاملة .
خطوات السحب النقدي بدون بطاقه على الصراف الآلي :
اضغط اي زر على شاشة صراف آلي بنك الخرطوم ← اختر اللغة ← اختر سحب نقدي بدون بطاقة ← ادخل رقم الهاتف ( المدخل في معاملة السحب ) بمفتاح السودان بدون صفر(249XXXXXXXXX) ← ادخل الرقم السري للمعاملة (OTP) ← تأكد من تفاصيل المعاملة على شاشة الصراف الآلي ← اضغط على خيار موافق ← إستلم المبلغ من الصراف الآلي+ إشعار المعاملة .
تنبيه : في حالة عدم سحب مبلغ المعاملة من الصراف الآلي سيتم عكس المبلغ إلى حسابك تلقائيا بعد 60 دقيقة .

2022/10/12