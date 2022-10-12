توقعات بهطول أمطار وارتفاع درجات الحرارة بالسودان





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الانذار المبكر ،توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها الطفيف بينما تشهد درجات الحرارة الصغرى انخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد .

وتوقعت الهيئة في نشرتها اليومية نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وشمال غرب البلاد.

وأشارت إلى أن أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي ، مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا ويمتد حتى شمال وشمال غرب البلاد ومرور الفاصل المداري اليوم شمال كسلا، الخرطوم، جنوب شندي، شمال الأبيض، جنوب الفاشر وشمال نيالا والجنينة.

وأعلى درجة حرارة متوقعة لليوم” 41.0″ درجة في مدينتي عطبرة وشندي وأدناها في صباح الغد “الخميس” “18.0” درجة في مدينة النهود. وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت يوم أمس “41.0 “درجة في مدينة عطبرة وأدناها سُجلت صباح اليوم في مدينة الفاشر” 19.2″ درجة.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات القضارف، النيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، شرق ،جنوب ووسط دارفور.

وموقف الأمطار ليوم أمس “الثلاثاء” حتى صباح اليوم كالآتي : الجنينة 4.7 ملم، رشاد 7.9 ملم، الدمازين 11.4 ملم، كادقلي 2.9 ملم .

صحيفة اليوم التالي