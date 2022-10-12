مقاومة الخرطوم تعلن 4 مسارات لموكب”لا لعسكرة القضاء”





وفق ما أشارت في بيانها، أطّلع عليه”باج نيوز”.

أعلنت تنسيقيات مقاومة الخرطوم، عن نقاط تجمّع مسارات موكب غدٍ الخميس.

ويجئ موكب الخميس، تحت شعار” لا لعسكرة القضاء”.

وأوضحت مقاومة الخرطوم، بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، أنّ نقاط تجمّع مسارات موكب الغد ستكون محطة باشدار، حديقة القرشي، سوق اللساتك، أبو حمامة.

ودعت مقاومة الخرطوم في بيانها، الثوار إلى الالتزام بموجهات اللجنة الميدانية.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز