أنت من علامات مصر.. محمد هنيدي يوجه رسالة إلى بهاء سلطان





وجَّه الفنان المصري محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، رسالة إلى مواطنه المطرب بهاء سلطان.

رسالة هنيدي جاءت ردا على تصريحات بهاء سلطان التي شكر فيها الأول، بعدما استبدل وجه بهاء بوجهه في البوستر الدعائي لأغنية “دلوقتي عجبناكم”.

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وقال هنيدي إن بهاء سلطان من علامات مصر، مضيفا أنه يمتلك صوتا وموهبة وأداء لا مثيل لها، فضلا عن المحبة التي وضعها الله في قلوب الناس له.

ودعا محمد هنيدي مواطنه بهاء سلطان، إلى تعويض السنوات التي اختفى فيها عن الساحة الفنية.

كان هنيدي قد نشر صورة عبر حسابه على “فيسبوك”، مشبها نفسه فيها ببهاء سلطان، وعلق عليها: “ما تقلدنيش تاني يا بهاء.. مبروك على الألبوم الجديد”.

العين الإخبارية