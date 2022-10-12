بعد وصفه بـ”العندليب الجديد”.. محمود ميري يوجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب





وجه المطرب الشاب محمود ميري رسالة لشيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تصريحاتها عنه في برنامج “صاحبة السعادة” ووصفه “بالعندليب الجديد”، ونشر صورة برفقتها من خلال خاصية “الإستوري” عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقال المطرب محمود الميري:” من قلبي بشكرك علي كلمة قولتيها ودعمك ليا من فنانة عظيمة علي المستوى الفني والإنساني

وأضاف محمود ميري:”وبفضل الأب الروحي الفنان الكبير طارق مدكور، وإن شاء الله تسمعوا فن جديد وراقي وأكون عند حسن تنبئكم ليا.

عمل فني جديد

و تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية إسعاد يونس، حيث تحدثت عن العديد من الكواليس الفنية وحياتها الشخصية مع بناتها، ومشاريعها الفنية المقبلة.

وأثناء استضافتها في البرنامج تذكرت شيرين عبد الوهاب وعدًا قديم من إسعاد يونس لها، وهو أن تقوم الأخيرة بكتابة عمل كوميدي تؤدي بطولته إلا أن إسعاد يونس أكدت لها أنها اتفقت معها على إنتاجه فقط، ولكن في النهاية تستسلم إسعاد لرغبة شيرين، قائلة لها “ هكتبلك يا شيرين حاضر”.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أكدت في وقت سابق رغبتها في العودة للسينما من جديد بعد غياب دام 19 عامًا، منذ فيلمها “ميدو مشاكل” والذي عرض عام 2003 من بطولة النجم أحمد حلمي.

و كشفت شيرين قبل شهور عن مشروع جديد يجمعها مع المؤلف أيمن بهجت قمر، وقالت حينها: “أنا هرجع للتمثيل وبحضر لفيلم كوميدي مع أيمن بهجت قمر،اللى إحنا اللي بنكتبه، وبقوله شوية حاجات ليها علاقة بى ووجهة نظري وهو بيكتب”، ولكن لم يظهر هذا الفيلم للنور ولم تتحدث شيرين عنه مرة أخرى.

فيلم ميدو مشاكل

الجدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب خاضت تجربة التمثيل مرتين، الأولى خلال فيلم “ميدو مشاكل” مع أحمد حلمى عام 2003.

والثانية عندما قدمت بطولة مسلسل “طريقي” عام 2015 وشارك فى بطولته باسل خياط وأحمد فهمي وياسمين صبرى وسوسن بدر وندا موسى ومحمد عادل وثراء جبيل وإخراج محمد شاكر خضير.

بوابة فيتو