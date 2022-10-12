ثقة في الله نجاح”.. محمد رمضان يرد على منتقديه والحملات العنيفة ضده





عاد النجم محمد رمضان للرد على منتقديه والحملات العنيفة ضده والتي تعرض لها مؤخرًا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “ضريبة التميز ثقة في الله نجاح حراق”.

حفل محمد رمضان بالعراق

و في سياق آخر، أعلن علي حمة صالح، عضو برلمان كردستان العراق، أمس الثلاثاء الثلاثاء، أنه تمكن من منع الممثل والمغني محمد رمضان من إحياء حفل فني في أربيل.

وقال حمة صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه كان من المقرر أن يُقام لرمضان حفل كبير في 27 من شهر سبتمبر الماضي في أربيل، مبينًا أن رمضان أكثر شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية وظهوره محل انتقاد المجتمعات لاتهامه بالترويج.

وأضاف أن هذا الشخص في الوقت الذي تم فيه منعه من إحياء الحفلات الغنائية في بلده وقطر وسوريا وبغداد، كان من المقرر أن يُقيم حفلا كبيرا يوم 27 من هذا الشهر في أربيل وأن يحضره جمهوره من تلك البلدان المذكورة ووصل سعر بطاقة الحضور إلى 500 دولار أمريكي.

وكان من المقرر أن يحيي الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في 27 من الشهر الجاري.

وأثار حفل غنائي أقامه الفنان محمد رمضان بإحدى الحدائق الترفيهية ببغداد في ديسمبر الماضي، ضجة وغضب كبيرين بين الأوساط العامة بعد ظهوره بجسد عار.

مسلسل العمدة

ويستعد محمد رمضان لخوض ماراثون دراما رمضان 2023، بمسلسل يحمل اسم العمدة.

وقال مخرج المسلسل محمد سامي، خلال لقاء ببرنامج “the insider بالعربي”، إن أحداثه تدور في حي السيدة زينب الشعبي في القاهرة، ويجسد رمضان شخصية جعفر العمدة، وهو من تأليف الشاب مهاب طارق.

بوابة فيتو