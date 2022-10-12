لجنة أمن الخرطوم تتخذ قرارات جديدة بشأن “بؤر الجريمة”





قررت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة الوالي المُكلف أحمد عثمان حمزة اليوم، تنفيذ حملات مشتركة تستهدف بؤر الإجرام بالولاية، مع اتباع إجراءات نوعية لمجابهة الطرق الجديدة التي لجأ إليها المجرمون في ارتكاب الجرائم.

كما تستهدف الحملات المناطق العشوائية في المناطق الحضرية والطرفية والتي صارت أوكاراً للجريمة بكل أنواعها، وتأتي الحملات بعد عودة ظاهرة الإجرام والسرقة.

كما قرّرت اللجنة تنظيم حملات لتوقيف المواتر التي تحمل أكثر من راكب والتشدّد في تطبيق القانون والعقوبة.

ووافقت اللجنة على طلب محلية جبل أولياء والخاص بتنظيم أسواق المحلية عبر حملات مشتركة.

صحيفة الصيحة