دعوات من موسى هلال إلى “العسكريين”





قال رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، إن المؤسسة العسكرية “مهمة جداً” ومناط بها حماية البلاد وتأمينها، وأضاف “يجب أن يكونوا جادين وأن يأخذوا العبر من الفترة الماضية التي ظلوا خلالها صابرين”، وتابع “عليهم أن يصبروا حتى يصل الشعب السوداني إلى وفاق سياسي، خاصةً وأنهم أعلنوا أنهم سيخرجون من المشهد السياسي بعد تحقيق التوافق السياسي”.

ووصف هلال بحسب (الترا سودان) اليوم، العسكريين بأنهم “صمام أمان البلد”، وقال إنّه في حال لم يصل السياسيون إلى “توافق شامل” فعلى العسكريين ألّا يتركوا البلد “تنهار وتنفلت”، وقال هلال إنه بالرغم من المشاكل الأمنية التي تُجرى في البلاد، إلّا أنّ السودان “أفضل من غيره” مُقارنةً بدول الجوار التي تشهد نزاعات وانهارت من الناحية الأمنية، مشدداً على أهمية المُحافظة عليه حتى انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وتابع “حتى ذلك الحين يجب على المُؤسّسة العسكرية المُحافظة على المُكتسبات الوطنية”.

صحيفة الصيحة