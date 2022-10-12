“الدقير” يعلّق على إجراءات النيابة العامة في مواجهة”وجدي صالح”





يقول الدقير” إرادة الشعب للحرية والسلام والعدالة ستنتصر رغم كل أساليب الاستبداد السلطوي”.

وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، إجراءات النيابة العامة في مواجهة القيادي بحزب البعث الأصل وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، بالتعسفية والمخالفة للقانون.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الخميس، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وقال الدقير، إنّ الأمر في مجمله يعكس استخدام مؤسسات العدالة في الكيد السياسي.

وأضاف” وجدي يعمل بسلك المحاماة ولم يسبق إجراءات النيابة ضده استصدار موافقة نقابة المحامين برفع الحصانة عنه وفقاً لنصوص القانون، وهو معروف مكان السكن والعمل والنشاط الحزبي ويمشي بين أبناء شعبه”.

وتابع” مع ذلك أعلنته النيابة شخصًا هاربًا من العدالة”.

وأردف” وجدي أوضح أنّ البلاغ الذي في مواجهته هو نفس البلاغ الذي تمّ التحقيق فيه سابقًا ولم توجد بيِّنة”.

والأربعاء، أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح عبده خليل، عن التوجه إلى القسم الشمالي”الخرطوم”، لتسليم نفسه.

باج نيوز