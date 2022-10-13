بعد كشف آثار ضرب وتعذيب .. محامو الطوارئ تقدم طلباً للنائب العام لإعادة تشريح جثمان مدثر كمال





تعتزم الهئية القانونية لمحامي الطوارئ تقديم طلب للنائب العام اليوم الخميس لإعادة تشريح جثمان الشاب القتيل مدثر كمال بعد الاشتباه في قتلة تحت التعذيب بمركز الشرطة.

وأوقف محامو الطوارئ ولجان مقاومة أمبدة وجنوبي الخرطوم أمس الأربعاء إجراءات دفن جثة مدثر كمال لشكوك في تقرير لجنة التشريح بعد وجود آثار ضرب وتعذيب على جثتة.

وقالت عضو محامي الطوارئ، أمنية آدم عيسى، وفقا لـ“سودان تربيون”، إن“الهيئة القانونية ولجان مقاومة أمبدة أوقفوا إجراءات دفن جثة مدثر كمال لشكوكهما في تقرير لجنة التشريح”.

وكشفت عن اعتراض محامي الطوارئ على طلب مركز شرطة الامتداد بفحص المعدة والدم من الجثمان للتأكد من تعاطي المخدرات، وقالت إن هذا الطلب يخالف القانون، حيث يُفترض أن يأتي من النيابة العامة إلى الطب العدلي وليس من مركز الشرطة.

ويذكر أن مدثر كمال جرى اعتقاله ليل الثلاثاء من أمام منزله، بواسطة عناصر مركز شرطة امتداد الدرجة الثالثة، ليُنقل نهار الأربعاء إلى مشرحة أمبدة النموذجية جثة هامدة، دون إبلاغ أسرته.

صحيفة اليوم التالي