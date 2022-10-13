صدور قرار بتحسين شروط خدمة المعلمين





أجاز مجلس الوزراء في اجتماع خاص عقده أمس الأربعاء لمناقشة هيكل الأجور للمعلمين بالسودان وتحسين شروط خدمتهم المقترح المقدم من اللجنة التسييرية للنقابة العامة لعمال التعليم العام، من خلال العلاوات والبدلات والمنح .

وعلمت (اليوم التالي) من مصادرها أن قراراً سيصدر اليوم الخميس بتحسين شروط خدمة المعلمين بالتعليم العام.

يذكر أن لجنة المعلمين قد قررت تنظيم مواكب مطلع الأسبوع المقبل، إلى مقر مجلس الوزراء ومقرات حكومات الولايات، لتسليم مُذكرات تُطالب بزيادة الأجور، في أعقاب نشرها دراسة قالت فيها إن رواتب الأساتذة تكفي لتغطية 13% من احتياجاتهم الحياتية فقط.

صحيفة اليوم التالي