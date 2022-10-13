التوافق الوطني .. ما يحدث (قسمة كيكة)





أكدت مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير عدم صحة التسريبات المتعلقة بالتسوية السياسية بين المدنيين والمكون العسكري.

وقال القيادي بالتوافق الوطني عبدالوهاب جميل في تصريح لـ(اليوم التالي) إنه لا توجد أي تسوية بالمعنى المعروف حتى الآن، ولم تظهر لها بنود، وأضاف: “إذا ظهرت بنود التسوية كما يتم الترويج، فلماذا لا تطرح على الرأي العام”.

وتابع جميل: “كيف نطلق عليها تسوية وهي تدار في الغرف المغلقه وهذا يؤكد فرضية عدم وجودها ربما تكون إرضاءات وتفاهمات وتقاسم للكيكة”.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي