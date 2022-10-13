لجنة أمن الخرطوم تعلن حملات مشتركة على بؤر الجريمة بالولاية





قررت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة تنفيذ حملات مشتركة تستهدف بؤر الإجرام بالولاية مع اتباع إجراءات نوعية لمجابهة الطرق الجديدة التي لجأ لها المجرمون في ارتكاب الجرائم.

وأوضحت أن الحملات كما تستهدف العشوائيات المناطق الحضرية والطرفية والتي صارت أوكاراً للجريمة بكل أنواعها، وتأتي هذه الحملات بعد عودة ظاهرة الإجرام والسرقة.

كما قررت اللجنة تنظيم حملات لتوقيف المواتر التي تحمل أكثر من راكب والتشدد في تطبيق القانون والعقوبة.

كما وافقت اللجنة على طلب محلية جبل أولياء والخاص بتنظيم أسواق المحلية عبر حملات مشتركة.

صحيفة اليوم التالي