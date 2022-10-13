غرفة المصدرين تتهم الدولة بإدارة نشاط اقتصادي خفي





كشف رئيس غرفة المصدرين بالغرفة التجارية القومية عمر بشير الخليفة عن اقتصاد خفي يدار بعيداً عن أعين “المالية ٫الضرائب ٫البنك المركزي” وقال: (الدولة نفسها تدير نشاطاً اقتصادياً خفياً).

وقال لبرنامج (حديث الناس) الذي تبثه قناة النيل الأزرق: “الحكومة اختارت الطريق السهل بزيادة الضرائب وستكون له آثار كارثية على السودان في موازنة العام المقبل.

وأشار إلى أنها ستؤدي إلى هروب المنتجين والتجار نحو الاقتصاد الخفي من أجل التهرب.

ولفت الخليفة إلى أن مايتم الآن من زيادة هو تقدير جزافي يخالف ما أقره قانون الضرائب بأخذ الضريبة من الأرباح الفعلية، وأكد أن الضرائب تعطي تقديرات عالية بدون معلومة بهدف الدخول في مساومات مع التجار، وانتقد تحصيل الضرائب ووصفه بالفظ والقاسي مؤكداً أن هنالك تجار أعلنوا إفلاسهم بسبب الضرائب العالية.

وفي ذات المنحى، طالب عضو الغرفة التجارية بولاية القضارف، محمد علي البدوي، بتعديل قانون دفع الضرائب وعودة دعم السلع لجهة أن أرباح التجار لا تكفي التكاليف والمصاريف اليومية مبيناً أن ضريبة أرباح العام 2020م قفزت من 500 ألف جنيه إلى 3 مليون جنيه، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج بعد رفع الدعم وتراجع الإنتاج، وتم إغلاق عدد كبير من المصانع.

صحيفة اليوم التالي