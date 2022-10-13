توقعات الإرصاد : انخفاض درجات الحرارة بشقيها بشمال البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضاً طفيفاً في شمال البلاد بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة، من المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات سنار، النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتوقعات نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وشمال غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، الفاصل المداري والذي يمر اليوم شمال كسلا، جنوب الخرطوم، شمال الأبيض، جنوب الفاشر والجنينة.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 41°م في مدينة كريمة، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 17 °م في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت ليوم أمس 41 °م بمدينة كريمة وأدناها 18° سُجلت بالجنينة، كما توقعت الإرصاد أن يكون الجو غانماً جزئياً في جزاء من البلاد.

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