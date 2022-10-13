منوعات
والد عريس الإسماعيلية يكشف مفاجأة جديدة عن زوجة ابنه :”فضلت شهرين عذراء وكل ما ابني يقرب منها تصوت”
كشف والد عريس الاسماعيلية تفاصيل مفاجئة عن زوجة ابنه .
وقال والد العريس في تصريحات تلفزيونية :” زوجة ابني فضلت شهرين بنت بنوت، وكانت تصرخ كل ما ابني يقرب منها”.
وأضاف :” كانت بترفض تاكل معانا، وفصلت الكهرباء عن الشقة واتسببت في تعفن اللحوم في الثلاجة”.
وتابع :” كانت بتفتح باب الشقة وتجري في الشوارع، ولما رجعت طبطبت عليها وأكلتها لكنها رفضت تمد إيديها أو تاخد الأكل مني”.
واستطرد :” زوجتي كانت بتعملها عصير ليمون لما تغضب وتصوت، لكنها غير طبيعية:.
يذكر أن النيابة قد قررت اليوم الخميس إحالة الزوج إلى الجنايات بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.
صحيفة المرصد