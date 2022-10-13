والد عريس الإسماعيلية يكشف مفاجأة جديدة عن زوجة ابنه :”فضلت شهرين عذراء وكل ما ابني يقرب منها تصوت”





كشف والد عريس الاسماعيلية تفاصيل مفاجئة عن زوجة ابنه .

وقال والد العريس في تصريحات تلفزيونية :” زوجة ابني فضلت شهرين بنت بنوت، وكانت تصرخ كل ما ابني يقرب منها”.

وأضاف :” كانت بترفض تاكل معانا، وفصلت الكهرباء عن الشقة واتسببت في تعفن اللحوم في الثلاجة”.

وتابع :” كانت بتفتح باب الشقة وتجري في الشوارع، ولما رجعت طبطبت عليها وأكلتها لكنها رفضت تمد إيديها أو تاخد الأكل مني”.

واستطرد :” زوجتي كانت بتعملها عصير ليمون لما تغضب وتصوت، لكنها غير طبيعية:.

يذكر أن النيابة قد قررت اليوم الخميس إحالة الزوج إلى الجنايات بتهمة احتجاز زوجته وضربها عمدا.

صحيفة المرصد