استمرار إضراب عمال التجارة





أكدت مصادربوزارة التجارة لـ(السوداني)استمرارإضراب العاملين احتجاجًا على ضعف المرتبات وخدمات الترحيل والتأمين الصحي، وتدهور بيئة العمللحين تنفيذالمطالب كاملة،واشارت إلى توقفالإجراءات بالوزارة.

وقدم العاملون بالوزارة مؤخرًا مذكرة مطالب حول زيادة طبيعة العمل من ٢٥ إلى ٨٥%، وعمل شروط خدمة جديدة،بما يتماشى مع بقية المؤسسات الإيرادية، وكذلك ترقيات العاملين بالوزارة وترفيع الوظائف العمالية، وتشكيل لجان لكل الدرجات لترقية العاملين، إلى جانب زيادة بدل المدارس ٧٥٠ ألف جنيه، وتعميم حوافز شهرية للعاملين بالوزارة على أن يكون الحافز، إجمالي الراتب الكلي مضروبًا في ثلاثة، إضافة إلى تهيئة بيئة العمل وصيانة مباني رئاسة الوزارة ومكاتب الولايات.

يذكر أن إضراب العاملين تجاوز الأسبوع.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني