حزب الأمة يرشِّح إبراهيم البدوي لمنصب رئيس الوزراء





كشفت مصادر متطابقة عن تقديم حزب الأمة القومي لاسم الدكتور إبراهيم البدوي لشغل منصب رئيس الوزراء، خلال التسوية التي قالت المصادر إن جميع فصولها اكتملت بين العسكر وقوى الحرية والتغيير. في وقت انخرط فيه رئيس مجلس السيادة في اجتماعات مع عدد من الشخصيات، أبرزها د. مضوي الترابي لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأشارت مصادر تحدث لـ(الحراك) عن اكتمال فصول تسوية سياسية لإنهاء الوضع السياسي المأزوم في البلاد، مؤكدة أن العسكر أبدوا زهدهم الكامل في التمسك بالسلطة وارتضوا تكوين حكومة مدنية يقودها رئيس وزراء، فيما يتم تكوين مجلس أمن ودفاع يكون تحت مسؤولية رئيس الوزراء.

وأكدت المصادر أن وزير العدل خلال الفترة الانتقالية نصر الدين عبد الباري يشارك بشكل فعال في تكوين الحكومة الجديدة، مبينة أن الأمر وصل حد الترشيحات من أحزاب قوى الحرية لشغل المناصب الدستورية.

وأكدت المصادر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع خلال اليومين الماضيين مع د. مضوي الترابي الذي سبق ترشيحه كرئيس للوزراء، ورجحت أن يكون الاجتماع قد تناول أمر تكوين الحكومة المدنية، وقالت إن حزب الأمة القومي تمسك بأن يشغل الفترة المقبلة.

الخرطوم – محجوب عثمان

صحيفة الحراك السياسي