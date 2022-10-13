السودان.. زيادة مرتبات المعلّمين





وفق الخطاب الصادر والذي أطّلع عليه”باج نيوز”.

أصدر مجلس الوزراء في السودان، قرارًا بتحسين شروط خدمة المعلّمين بالتعليم العام.

ووفقًا لخطاب صادر من وزير شؤون مجلس الوزراء المكلّف عثمان حسين عثمان، أطلّع عليه”باج نيوز”، فإنّه تمّ تحسين شروط خدمة المعلمين بالتعليم العام بالولايات والوزارة الاتحادية.

وأمنّ الخطاب على منح علاوة طبيعية لمعلمين بمرحلة الأساس والمتوسطة والثانوي بواقع 70% من الأجر الأساسي، بجانب علاوة خاصة”علاوة المعلّم” بواقع 50% من الأجر الأساسي، علاوة طبيعية لمعلّمي الاحتياجات الخاصة بواقع 70% من الأجر الأساسي، علاوة طبيعية عمل لعمّال وموظفي التعليم بواقع 40% من الأجر الأساسي، علاوة فنية”لمعلّمي التعليم الفني” 10% من الأجر الأساسي، علاوة إدارية لمدير المدرسة 10 ألف جنيه شهريًا، علاوة إدارية لوكيل المدرسة 5 ألف جنيه شهريًا.

وطالب الخطاب وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتربية والتعليم والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى اتّخاذ إجراءات تنفيذه.

وفي الثاني من أكتوبر الجاري، بدأ في الخرطوم العام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023.

باج نيوز