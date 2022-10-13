شمس تكشف عن شرط غريب للصلح مع أحلام





علقت الفنانة شمس الكويتية على الأخبار المتداولة حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، وأكدت استحالة نجاح وساطة أردوغان، مشبهة حدة الأزمة بين البلدين بـ خلافها مع النجمة الإماراتية أحلام.

حيث غردت ساخرة:” إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام”.

أثارت تدوينة النجمة الخليجية تفاعل المتابعين، الذين انقسموا بين مشيد بـ خفة ظلِّ شمس وبين مؤكد على ضرورة صُلحها مع نظيرتها الإماراتية بـ معزل عن تطورات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في ردودهم التي انهالوا بها على المنشور ومنها:” هذي نكتة حلوة”، و” تصالحوا الدنيا فانية”، و” هههه بعز خلافكم ودمك خفيف.. الحب شموسة”، و” اثنيناتكم حلوات وقلوبكم بيضة”، و” ممكن راح يسوون معادة سلام وأنتِ بعد بتسوينها مع أحلام”.

ودعاها نشطاء إلى عدم انهاء خلافها مع الفنانة أحلام بـ عبارات مبطنة ساخرة، ورد فيها:” لا تتصالحون الزعل حلو عليكم”، و” مش هـ نطبع مش هـ نبيع”

مزمز