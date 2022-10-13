محمد رمضان في أول صورة من “العمدة”: جلباب وشارب أبيض





نشر الفنان المصري محمد رمضان أول صورة له من كواليس مسلسله الجديد “العمدة”، والذي يخوض به موسم دراما رمضان 2023.

وظهر رمضان، في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع “إنستجرام” وهو يرتدي “جلباب صعيدي” وعباءة سوداء، وممسكا بسيجارة في يده، بينما اكتسى شعره وشاربه باللون الأبيض، حيث يقدم خلال المسلسل شخصية “جعفر العمدة”.

دراما رمضان 2023.. محمد رمضان “شاب شعبي” في “العمدة”

وعلق محمد رمضان على الصورة، قائلا: “توكلنا على الله العمدة، رمضان القادم، تأليف محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي إنتاج محمد السعدى وجوهر”.

وكان المخرج محمد سامي قد كشف قبل أيام تفاصيل مسلسل “العمدة”، موضحا أن أحداثه تدور في حي السيدة زينب الشعبي، ويؤدي محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة

وأضاف سامي: “أنا ومحمد رمضان ربنا وفقنا مع بعض بنجاحات كبيرة جدا، والحمد لله عندنا مع بعض كيميا معينة وحالة أتوجدت كتير في العالم كله بين مخرج وممثل”.

ويأتي التعاون بين محمد رمضان ومحمد سامي في مسلسل “العمدة” بعدما حققا نجاحا في آخر مسلسل جمعهما وهو “البرنس” الذي عرض في موسم رمضان 2020.

مسلسل “العمدة” تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، مجدي، طارق الدسوقي.

والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وقدم محمد رمضان في رمضان 2022 مسلسل “المشوار”، مع دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر.

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة إخفاقات للنجم المصري، بعد إلغاء حفليه في الإسكندرية وسوريا، واعتذار الفنان المصري تامر عبد المنعم عن عدم المشاركة في مسلسل “العمدة”.

وأعلن تامر عبدالمنعم انسحابه من العمل عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، وكتب: “ظروف سفري للخارج في مأمورية عمل، حالت بيني وبين الاستمرار، أكيد هتتكرر وأتمنى أن تتكرر الفرصة”.

وفي وقت سابق تعرض الفنان محمد رمضان للهجوم من قبل الفنان تامر عبدالمنعم بسبب خلعه ملابسه على المسرح في حفلاته الغنائية، قائلاً: “أنا أعرف إن الستات هي اللي بتقلع لكن راجل يقلع جديدة دي، وعلى أساس أنك فنان موهوب أوي فبتقلع للناس، لازم يكون في تدخل من النقابة”.

العين الإخبارية