قصة غريبة في مصر.. طبيبة تشاهد زميلها بالمستشفى بعد وفاته بعام وتطالب بالتحقيق





روت طبيبة مصرية تدعى، ريهام محسن، واقعة غريبة بشأن رؤيتها زميلها المتوفي بعد مرور عام على وفاته.

وقالت: “رغم أن الواقعة تبدو غريبة لكن هذا لا يعني أنها غير صحيحة، وتابعت، حدثت المفاجأة الكبري!!!! لقد تواصل معي د. أحمد، هو علي قيد الحياة، كانت بيننا محادثات ومكالمة فيديو رأيت وجهه فيها بكل وضوح”. حسب مصر تايمز

ولفتت إلى أن زميلها الدكتور أحمد عبد السلام،توفي في يناير العام الماضي، خلال التمرين في الجيم، “ووصفت الحادث بالغريب”.

وأشارت إلى أنه نتيجة لعملهما معا خلال الفترة الأخيرة في بعض الأبحاث، علمت منه أنه على صلة مع أحد من وصفتهم بأصحاب النفوذ”.

وأضافت، زميلها كان شديد القلق على سلامته وأهله خلال الأيام الأخيرة، موضحة أن المكان الذي توفي به، كان بدون كاميرات، وفي توقيت اختفى خلاله الجميع.

ولفتت أنها تواصلت مع النيابة، والجهات الأمنية، وأخبرتهم برؤيتها زميلها ، لكن لم يكن هناك دليل مادي على حسب قولهم، وطالبت بضرورة فتح تحقيق حول الواقعة.

صحيفة المرصد