بالصورة.. حيلة لا تخطر على بال.. سوداني ضرير يربط حبل من منزله إلى المسجد ليسهل الوصول اليه





انشغل السودانيون خلال الأيام الماضية، بصورة رجل ضرير ابتكر حيلة كي يستطيع الوصول إلى الجامع دون مساعدة من أحد.

وتبيّن أن الرجل السوداني الذي انتشرت صورته على تويتر، شيخ مسجد ضرير، عمد إلى مد حبل من باب بيته حتى باب المسجد ليسهل وصوله.

على أن يتّخذ من الحبل سنداً يتّكئ عليه إلى أن يصل المسجد المقابل، دون طلب مساعدة من أحد.

وفور انتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات المواسية للرجل، في حين أثنى العشرات على عزيمته وإرادته.

كما طالب الناس بضرورة إيجاد طرق تسهّل على أصحاب الهمم حياتهم.

العربية نت