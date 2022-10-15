السودان يشتري كهرباء بـ (5) ملايين دولار من إثيوبيا





كشفت صحيفة “أديس استاندر” الأثيوبية، إن إثيوبيا صدرت ما قيمته (13) مليون دولار أمريكي من الكهرباء إلى السودان و جيبوتي.

ووفقاً للصحيفة، فقد أعلنت وزارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، إن إثيوبيا حصلت على أكثر من 13 مليون دولار أمريكي من تصدير الكهرباء إلى السودان وجيبوتي.

و قالت رئيس مكتب إدارة المبيعات وإدارة العملاء بقسم التسويق والتطوير التجاري؛ مينلك جيتهان، إن إثيوبيا حصلت على 18.55 مليون دولار أمريكي من خلال توفير أكثر من 349.56 مليون ساعة من الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، إلى كل من جيبوتى والسودان، لافتة إلى أن ماتم تصديره يعادل 70.29 ٪ من الربط الذى خططت له أديس أبابا لتصديره إلى دول الجوار.

وكشفت مينلك أنه خلال الشهرين من السنة المالية الحالية ، تم تصدير 112.36 مليون كيلو واط ساعة من الكهرباء إلى السودان بمبلغ 5.61 ملايين دولار أمريكي ، في حين تم تصدير 120.39 مليون كيلو واط ساعة من الكهرباء إلى جيبوتي بقيمة 7.42 ملايين دولار أمريكي ، وأوضحت أن البيانات تشير إلى أنه تم تصدير 12.29 ٪ إلى جيبوتي أكثر من الخطة الأولية ، في حين تم بيع 46.36 ٪ فقط من الخطة إلى السودان.

وأرجعت انخفاض حصة السودان إلى انخفاض الطلب من شركة الكهرباء السودانية لشراء الطاقة خلال الشهرين المنصرمين.

ترجمة : إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي