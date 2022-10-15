أمطار متوقّعة في 6 ولايات بالسودان





توقعّت وحدة الإنذار المبكّر في السودان، أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرّقة من ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، وجنوب كردفان.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة، السبت، إنّه من المتوقّع أنّ تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أنّه من المتوقّع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وغرب البلاد.

وأوضحت أنّ الفاصل المداري يمرّ اليوم شمال كسلا، ود مدني، جنوب الخرطوم وجنوب الأبيض، نيالا والجنينة.

باج نيوز