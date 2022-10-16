الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعا إلى45587.187 نقطة





أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الأحد مرتفعاً ليصل 45587.187 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع الخميس فقد ارتفع حجم التداول من 120,589,490 جنيه الي 250,442,052 جنيه.وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 5,106,797 ورقة مالية إلي 657,997 ورقة مالية . ارتفع عدد الصفقات المنفذة من20 الى109صفقة.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار انخفاض اسعار اسهم البنك السوداني الفرنسي واستقرار بنك التضامن الاسلامي ، وفي القطاع التجارى ارتفع اسعار اسهم السودانيه للمناطق والاسواق الحره.

وفي قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار استقر عدد (2) صندوق الإنتاج الحيواني الثاني وصندوق تمويل قطاع التعدين الاستثماري في الصكوك التى تم تداولها، وارتفاع صندوق الطاقة المتجددة الإستثماري ، وفي قطاع الشهادات الاستثمارية استقر عدد (4) اصدارات وارتفاع (3) من أصل(7) اصدارات تم تداولها اليوم .

سونا