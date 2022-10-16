(سوداني) تزيد أسعار الانترنت والاتصالات





أعلنت شركة اتصالات “سوداني” عن زيادات جديدة على خدمات الإنترنت والاتصالات على مشتركي الدفع الآجل اعتبارا من 6 أكتوبر الجاري بنسبة تراوحت بين 40 الى 50% وأصبح سعر القيقا الواحدة “776” جنيها بدلا من 450 جنيه، وارتفع سعر ال “5′′ قيقا من1298 الى 2500 جنيه كما ارتفعت خدمة باقة 10قيقا الى 4950 جنيه وزادت خدمة واحد قيقا اليومية الى 450 جنيه بدلا من 250 جنيه وخدمة المكالمات اليومية ارتفعت الى 300 جنيه بدلا من 200 جنيه كما شملت الزيادة خدمة ريح بالك الاسبوعية حيث ارتفعت التعريفة من 279 الى 466 جنيه مع تخفيض سعة ميغابايت من 350 الى 250 ميغابايت.

صحيفة الصيحة