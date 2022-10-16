ماذا تعني النقطتان الخضراء والصفراء في الآيفون؟





الضوء الأخضر له معنى تقني بالنسبة لأيفون

إذا كنت من مستخدمي هاتف “آيفون”، فعلى الأرجح أنك شاهدت نقطتين واحدة خضراء والثانية صفراء في أعلى واجهة الهاتف، فماذا تعنيان؟

تقول صحيفة “الصن” البريطانية إن هاتين النقطتين ربما تمثلان إشارة تحذير.

وتوضح أن النقطتين تنبيه رسمي من شركة “أبل” صانعة “آيفون” بأن الميكروفون أو الكاميرا جرى تفعيلهما.

وجرى إدخال التنبيه في التحديث الذي أطلقته “أبل” لنظام التشغيل عام 2020، حيث يظهر الضوءان عند تشغيل الميكروفون أو الكاميرا.

سكاي نيوز