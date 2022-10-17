الفنانة إلهام شاهين تعلن عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها





أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أول عضو ستتبرع به بعد وفاتها، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة بوهبها أعضاء جسدها للتبرع لجميع المرضى الذين يحتاجون تلك الأعضاء.

وتحدثت إلهام شاهين عن تبرعها بالقلب، خلال لقاء لها على هامش تكريمها بحفل الموريكس دور، التي أقيمت بالأمس، مشيرة إلى أنها سوف تتبرع بالقلب أول شيء، هذا لأن والدتها الراحلة كانت تعاني من هذا المرض، ورحلت دون أن تجد متبرعا بالقلب ينقذها.

وأكملت: “أول حاجة هتبرع بيها القلب، ولو كان ينفع أدي قلبي لحد كنت عملت كدا، كان نفسي أديه لأمي، لأنها توفت بمرض القلب، وكانت محتاجة حد يتبرع لها بالقلب، لكن مش سهل لأن القلب الشيء الوحيد اللي لازم نتبرع بي بعد وفاتنا، الكُلى أو الكبد ممكن أتبرع بيهم وأنا صاحية، لكن القلب لازم يكون الشخص توفى”.

روسيا اليوم