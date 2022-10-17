البنك المركزي: تركيا أكبر المستوردين للقطن السوداني





تصدرت تركيا قائمة المستوردين للقطن السوداني، ضمن تجارة السودان الخارجية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022، وفقاً لما ذكره بنك السودان المركزي.

وقد بلغت الكميات التي صدرها السودان من القطن في الفترة من يناير الى يونيو 136 ألف و371 بالة كلها من القطن متوسط وقصير التيلة. وفقا للموجز الأحصائي للتجارة الخارجية للبلاد والذي يصدره بنك السودان كل ثلاثة أشهر.

وقد استوردت تركيا ما قيمته 121 مليون و188 ألف دولار ، من أجمالي عائدات سلعة القطن لهذه الفترة، والبالغة 301 مليون و100 ألف دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية من حيث أهمية المستوردين للقطن السوداني حيث استوردت قطناً بقيمة 55 مليون و688 الف دولار امريكي والصين بقيمة 51 مليوناً و713 ألف دولار ثم باكستان بقيمة 51 مليونا و610 ألف دولارا أمريكيا.

فيما شكلت كل من بنغلاديش والهند ثم الأمارات العربية المتحدة، صغار المستوردين للقطن السوداني، إذا بلغت جملة الأموال التي أشتروا بها هذه السلعة حوالي 17 مليونا دولارا أمريكياً.

وكالة سونا