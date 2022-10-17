رسالة محمد رمضان ومنة شلبي لـ”شيرين عبد الوهاب”.. ولطيفة: اهتمي بنفسك شويه





حرص عدد من الفنانين، على توجيه رسائل دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة ونقلها للعلاج في أحد مستشفيات الصحة النفسية.

نجمة عربية مهمة

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية: “ألف سلامة على شيرين وهي نجمة عربية مهمة، وربنا يطمنا عليها ويقومها بألف سلامة”.

رسالة لطيفة لشيرين

كما وجهت الفنانة لطيفة التونسية، رسالة لشيرين، قائلة: “ربنا يوفقك وانتى مفيش منك اتنين ياريت تهتمي شوية بنفسك بس”.

منة شلبي تنتقد الهجوم علي شيرين عبد الوهاب

من جانبها قالت الفنانة منة شلبي: “شيرين عبد الوهاب أهم مطربة في الوطن العربي وحياة الإنسان الشخصية وارد فيها الخطأ والصواب ومينفعش الناس تجلد حد على اختياراته”.

ولا تزال أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شقيقها تتصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد حديث والدتها وشقيقها مساء أمس الأحد، عن معاناتها مع الإدمان، وأنه تم حجزها في مصحة للعلاج منه.

تأكيد شقيقها

وقال محمد عبد الوهاب شقيق شيرين في مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، إنه لم يعتدِ بالضرب على شقيقته، بل نقلت إلى المستشفى للعلاج من الإدمان على أيدي متخصصين، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الأمر.

طبيب شيرين ينفي

لكن الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب الخاص بشيرين عبد الوهاب أكد في وقت سابق أن الفنانة ليست مدمنة.

وقال إنها كانت تعاني من مشكلة اجتماعية قوية أثرت في سلوكياتها بالانعزال، معلقًا “لا تظلموا الناس وتصفوهم بما ليس فيهم”.

وأضاف “عبد المقصود” خلال لقاء سابق مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن شيرين كانت تحتاج إلى من يساعدها ويأخذ بأيديها إلى البر، وهذا ليس بالضرورة أن يكون طبيبًا متخصصًا.

واستكمل حديثه مشيرًا إلى أن شيرين لجأت له بحكم معرفة سابقة ووجود علاقة أسرية بينهم قبل الأزمة، وليس بحكم تخصصه كطبيب نفسي ومعالج إدمان.

شيرين تتحدث عن الإدمان

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تحدثت في وقت سابق عن علاقاتها بطبيبها النفسي وطبيعة مرضها.

وقالت شيرين خلال لقاء سابق في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة “dmc”: “أنا كنت لازم عشان أنام آخد حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى آخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقت عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في الدكتور نبيل عبد المقصود”

وأضافت: “هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس، مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة”

بوابة فيتو