محمد صلاح وابنته رفقة محمد فراج وزوجته في أحدث ظهور





نشرت الفنانة بسنت شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” صورة مع النجم محمد صلاح وابنته مكة، حيث التقطت الصورة بعد فوز فريق ليفربول على مانشستر سيتي أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويظهر في الصورة كل من النجم محمد صلاح وابنته مكة، والفنانة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج، والكاتبة الشابة دينا نجم.

ليفربول ومانشستر سيتي

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول هدف فوز فريقه على مانشستر سيتي، أمس الأحد، ليصبح أول لاعب فى تاريخ الريدز يسجل فى 4 مواجهات متتالية على آنفيلد في شباك السيتي.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف في 5 مباريات ضد مانشستر سيتي على آنفيلد من ضمنها التسجيل بآخر 3 مواجهات على أرض الريدز، قبل أن يسجل في مباراة أمس.