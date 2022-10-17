اللجنة التسييرية تعلّق على تصريحات “الدقيق غير المطابق”





نفى الأمين العام للجنة التسييرية لغرفة الدقيق بدر الدين الجلال، ما تم تداوله عن وجود دقيق غير مطابق لمواصفة صناعة الخبز أو ردئ.

وقال إن ما تم تناقله غير مطابق للصحة، وأضاف أن غرفة الدقيق ليست الجهة التي تحدّد مطابقة المواصفات وأن هناك جهة معنية بذلك، وأكد أن الدقيق الموجود سواءً أكان محلياً أو مستورداً، جيد ومطابق لمواصفات صناعة الخبز.

وتابع “أي حديث عن أن غرفة الدقيق صرحت بأن هناك دقيق ردئ يعتبر حديثاً غير صحيح وغير دقيق”، وزاد “نؤكد نحن كغرفة دقيق أن الدقيق المحلي عالي الجودة والدقيق المستورد يصلح لصناعة الخبز”.

صحيفة الصيحة