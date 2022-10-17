مناوي يرحب برؤية المجلس المركزي للحرية والتغيير حول أسس ومباديء الحل السياسي





أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، حاكم عام دارفور، مني اركو مناوي، ترحيبه برؤية المجلس المركزي للحرية والتغيير، التي طرحتها اليوم – حول أسس ومباديء الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب -.

وقال مناوي: “لأول مرة خلال ثلاث سنوات أرى أن المطروح فيها عقلاني، بالرغم من تحفظنا تجاه اللغة في توزيع الحصص والحقائب والحقوق، إلا أن هذا يستحق الاحترام كجهد من الجهود السودانية المطروحة في الساحة. نحتاج لتوفيق المواقف بأعجل ما يُمكن لتكوين الحكومة”.

صحيفة السوداني