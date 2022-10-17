ظهور مفاجئ لـ”دسيس مان”





مبادرة نفرة تسامح، عبّرت عن سعادته بمدّ الجزولي جسور التواصل مع مكوّنات المجتمع المختلفة.

سجّل وفد من مبادرة نفرة تسامح يقوده محمد يحي الشهير بـ”دسيس مان”، زيارةً إلى رئيس حزب دولة القانون والتنمية، محمد علي الجزولي، الأثنين.

وقال رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، بحسب تعميمٍ صحفي، إنّه استقبل وفد من مبادرة نفرة تسامح برئاسة محمد يحيى.

وأشار إلى أنّ الزيارة كانت بهدف تقديم تعريفٍ بمبادرتهم التي تهدف إلى الوفاق والتسامح ونبذ الخطاب العنصري ومحاربة خطاب الكراهية.

و”دسيس مان”، من أشهر الناشطين الذين شكلّوا حضورًا عبر الهتافات التي يرددونها إبان اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

باج نيوز