محمد الفكي سليمان يظهر في الواجهة بـ”تدوينة”





وفق ما يشير عضو مجلس السيادة السابق في التدوينة.

ظهر عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، في الواجهة من جديد بتدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين.

وقال محمد الفكي، إنّ دعمهم للسلطة الانتقالية المقبلة، مشروط بالتزامها بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.

وأضاف”قُلنا من قبل إنّ دعمنا للسلطة الانتقالية المقبلة، مشروطٌ بالتزامها بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة”.

وأرفق محمد الفكي مع تدوينته صورة لرؤية الحرية والتغيير بشأن أسس ومبادئ الحلّ السياسي المفضي إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر، تضمّنت”الحرية والتغيير، الحل السياسي سيتضمّن تفكيك تمكين نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة.

باج نيوز