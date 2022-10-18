تسييرية المجلس الأفريقي تهدد بالتصعيد بعد فصل 40 معلماً





كشفت اللجنة التسييرية لمعلمي مدارس المجلس الأفريقي عن أن المدير العام المكلف فصل 40 معلماً من المدارس ، ووصفت اللجنة خطابات الفصل بالتعسفية.

واوضحت اللجنة في تصريح لـ”الجريدة” أن الخطوة التي قام بها المدير العام المكلف جاءت لتنفيذ المعلمين اضراباً ليوم واحد احتجاجاً على عدم زيادة المرتبات بنسبة 269 %، وفقاً لمكتوب رسمي من الادارة السابقة للعام الدراسي 2021م وقالت : الادارة تحايلت على الزيادة وتمت بنسبة 169% ، واكدت على انها طالبت بالجلوس مع المدير العام المكلف للحل قبل الدخول في الاضراب إلا أنه رفض.

ونوهت الى ان من قام باعداد الخطابات مدير عام مكلف بتاريخ ثابت مطبوع ، وأن الفصل غير قانوني لجهة أن من يقوم باعداد خطابات الفصل او انهاء الخدمة ادارة الموارد البشرية داخل المؤسسة بحسب قانون مكتب العمل بخطاب مطبوع يذكر اسباب الفصل، واضافت : اما الخطابات التي تم تسليمها للمعلمين مخالفة “، في ذات الوقت لفتت اللجنة الى ان المدير العام المكلف قام بفصل 503 معلماً في العام 2019م وتم ارجاعهم بواسطة لجنة ازالة التمكين ، فضلاً عن انه قام بتشفير حسابات المجلس الافريقي ، وفي ردها على سؤال “الجريدة” ماهي الخطوات التصعيدية القادمة؟

اعلنت عن انها ستصعد قانونياً و ستقوم بمخاطبة كافة الجهات ذات الاختصاص سواء ان كانت القانونية او العدلية ، بجانب مخاطبة مكتب العمل .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة