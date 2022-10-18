الشيوعي يندد باعتقال وجدي صالح ومحامون يسيرون موكبا لرئاسة القضاء





اعلن محامو الطوارئ، مشاركتهم في موكب دعم القيادي بلجنة تفكيك نظام 1989، وجدي صالح ، المتجه الى رئاسة القضاء والنائب العام اليوم الثلاثاء ، استجابة للدعوة التي اطلقها محامو السودان لتسير موكب تنديدا بالانتهاكات التي طالت حقوق المعتقل الدستورية.

وقال محامو الطوارئ في بيان صحفي امس، ان الموكب سوف يتحرك من امام مقر لجنة التفكيك وازالة التمكين متجها الى مكتب النائب العام ورئاسة السلطة القضائية بالخرطوم. واكد محامو الطوارىء حرصهم على مناهضة كافة الانتهاكات التي تمارس على الشعب السوداني بشكل عام وعلى زملائهم المحامين بشكل خاص.

وفي ذات الاتجاه طالب الحزب الشيوعي السوداني، السلطات باطلاق سراح المحامي وجدي صالح او تقديمة لمحاكمة عادلة، واعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيان امس كامل تضامنها مع وجدي الذي تم اعتقاله منذ ايام، وصادرت السلطات ممتلكاته الخاصة، ونادى الحزب بضرورة تقديمه لمحاكمات عادلة او إطلاق سراحه. كما ادان بيان الحزب الشيوعي تدخل وزير الداخلية بسلطة الانقلاب في قضية وجدي، وتوارد انباء حول حرمان وجدي من الوجبات المنتظمة.

صحيفة الجريدة