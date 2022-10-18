مناوي: لأول مرة منذ (3) سنوات أرحب برؤية مركزي التغيير





أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، ترحيبه برؤية (المجلس المركزي) للحرية والتغيير يشأن التسوية وإكمال ما تبقى من الفترة الأخيرة، ودعا لتوفيق المواقف بأعجل ما يُمكن لتكوين الحكومة.

وقال مناوي في تغريدة على حسابة الرسمي بـ(تويتر) أمس، (بعد اطلاعي عليها أرحب برؤية المجلس المركزي) وأضاف: (لأول مرة خلال ثلاث سنوات أرى أن المطروح فيها عقلاني بالرغم من تحفظنا تجاه اللغة في توزيع الحصص والحقائب والحقوق)، وتابع: (إلا أن هذا يستحق الاحترام كجهد من الجهود السودانية المطروحة في الساحة).

صحيفة اليوم التالي