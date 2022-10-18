الإرصاد: توقعات بمحافظة درجات الحرارة العظمي على قيمتها





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة العظمى على قيمتها، بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى إرتفاعاً طفيفاً في معظم أرجاء البلاد، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة شمال وشمال غرب البلاد، كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة فى أجزاء متفرقة من جنوب الولاية الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، الجزيرة، كسلا، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق وشمال كردفان.

وكان موقف الأمطارفي ال 24 ساعة الماضية هطول أمطارفي ولاية الخرطوم بكميات متفاوتة حيث بلغت الثمانيات بشمال بحرى 18 ملم، القرية “امدرمان” 17 ملم، العرضة “امدرمان” 15 ملم، مطار الخرطوم 1.8 ملم، شمبات 15.0 ملم، اما بقية المناطق تتراوح ما بين (1-15) ملم.

بينما سجلت الأمطار في شندي 2.0، وفي ود مدني 48.7، وفي كوستي 1.0، وفي أم بنين 1.0، وفي رشاد 2.0، وفي الدمازين 3.0، وفي كادوقلي 22.3.

أعلي درجة حرارة متوقعة اليوم 40.0 درجة في مدينتي شندي وكسلا، وأدني درجة حرارة متوقعة صباح الغد 17.0 درجة في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة بالأمس 40.5 درجة سجلت في مدينة كريمة، وأدناها 16.2 درجة سجلت صباح اليوم بمدينة الفاشر

أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري، ومرتفع جوي يتمركز في شمال إفريقيا يمتد حتى الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، والفاصل المداري يمر اليوم بشمال كسلا وشندي ماراً بعطبرة وجنوب الولايات الغربية.

سونا